Решение суда исполнено — аварийный дом ликвидирован.

Прокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства.Выяснилось, что многоквартирный дом № 33 на улице Красноармейская в поселке Красная Горбатка был признан аварийным и подлежащим сносу, а его жильцы уже расселены, однако демонтаж долгое время не выполняли.Разрушенное строение создавало реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.Прокурор района обратился в суд с иском о сносе дома. Суд удовлетворил требование прокурора.