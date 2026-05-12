Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Следствие завершило уголовное дело в отношении женщины 1973 г.р. Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ.15 марта 2026 года в ее квартиру на пр. 50 лет Советской власти пришёл знакомый 1968 г.р. Они распивали спиртное, поссорились, гость упал и повредил стол.Ночью мужчина громко говорил во сне. Хозяйка вывела его в прихожую и затем нанесла не менее 11 ударов руками, ногами и металлической палкой — от травм он скончался.Подозреваемая признала вину. Ранее она была судима за убийство и вышла в 2019 году. На время следствия женщина находилась под стражей.Следователем СК проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием фигурантки, комплекс судебных экспертиз и допросов.