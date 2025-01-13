В 2024 году во Владимирской области родилось 8 138 детей, сообщили в правительстве области. Самыми популярными именами стали София и Михаил. А вот в списке редких есть необычные имена –

В 2024 году во Владимирской области родилось 8 138 детей, сообщили в правительстве области. Самыми популярными именами стали София и Михаил. А вот в списке редких есть необычные имена – например, Кай и Герда, правда, неизвестно, в разных семьях они появились или нет. По данным министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов