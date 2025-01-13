В региональном правительстве произошли кадровые перестановки. Новым руководителем представительства Владимирской области при правительстве России назначен Александр Максимов в статусе

В региональном правительстве произошли кадровые перестановки. Новым руководителем представительства Владимирской области при правительстве России назначен Александр Максимов в статусе вице-губернатора. Ранее с 2022 года он курировал вопросы регионального природопользования и экологии будучи заместителем главы области. Теперь экологические вопросы перешли в введение другого заместителя губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Сергея Волкова. О кадровых