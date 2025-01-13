Грустная новость для ценителей искусства. Центр современной культуры «Флигель» на Девической прекращает свою работу. Об этом «Шестому каналу» сообщила его основательница Анастасия

Грустная новость для ценителей искусства. Центр современной культуры «Флигель» на Девической прекращает свою работу. Об этом «Шестому каналу» сообщила его основательница Анастасия Вавилова. Фактически Центр закрылся уже сегодня. Несколько запланированных мероприятий еще пройдут, а потом – все. Как объяснила Анастасия Вавилова, бар и кафе на первом этаже продолжат работать, а вот второй этаж, где проходили