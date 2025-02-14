13 февраля учеников 40-ой владимирской школы эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. На место выезжали сотрудники оперативных служб. Они осмотрели здание. Выяснилось, что

13 февраля учеников 40-ой владимирской школы эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. На место выезжали сотрудники оперативных служб. Они осмотрели здание. Выяснилось, что информация была ложной. Под постом в группе «Шестого канала» появился комментарий, где говорится о возможной причастности к инциденту двух первоклассников. Кирилл (из комментариев) Сделали это 2 первоклассника, им стало скучно и они