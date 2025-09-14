Крупное ДТП с возгоранием иномарки произошло во Владимире днем 13 сентября на Большой Нижегородской. В результате аварии пострадали два человека. По предварительной информации пресс-службы

Крупное ДТП с возгоранием иномарки произошло во Владимире днем 13 сентября на Большой Нижегородской. В результате аварии пострадали два человека. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, BMW, двигавшаяся в сторону Добросельской, на полном ходу врезалась в троллейбус, стоявший на остановке в районе химзавода. От сильного удара иномарка мгновенно загорелась. Площадь возгорания составила 2