Во Владимирской области губернатор Александр Авдеев вновь разъяснил причины разделения Петушинского района на Покровский и Петушинский муниципальные округа, которое произошло в этом году. Сделал он это на Прямой линии.Глава региона отметил, что это решение было принято по просьбе самих жителей, а также обусловлено значительными экономическими различиями между Петушками и Покровом.Теперь каждый округ сможет развиваться по индивидуальным экономическим программам, что позволит максимально использовать их потенциал. Это часть муниципальной реформы области.