Суд во Владимире встал на сторону «Союзмультфильма» в деле о нарушении авторских прав, обязав домашнего кондитера выплатить компенсацию за использование образов известных мультперсонажей

Суд во Владимире встал на сторону «Союзмультфильма» в деле о нарушении авторских прав, обязав домашнего кондитера выплатить компенсацию за использование образов известных мультперсонажей на тортах. Об этом сообщила объединённая пресс-служба общей юрисдикции Владимирской области. «Союзмультфильм» подал в суд на мастерицу, которая украшала свои торты фигурками всеми известных персонажей: Крокодила Гены, Ослика Иа, Пятачка, Винни-Пуха, Совы,