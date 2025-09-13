На владимирского кондитера подали в суд АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм», требуя компенсации за нарушение исключительных прав.

На владимирского кондитера подали в суд АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм», требуя компенсации за нарушение исключительных прав. Об этом рассказала объединённая судов общей юрисдикции по региону.Ответчица занималась изготовлением тортов на дому. Она украшала свои изделия изображениями Винни-Пуха, Пятачка, Карлсона, крокодила Гены и других сказочных героев. Однако подобная деятельность нарушала «исключительные права соистцов на товарные знаки и изображения персонажей».Ленинский районный суд Владимира постановил взыскать с кондитера в пользу каждого истца по 35 тыс. рублей.«Всем тем, кто занимается творчеством, будь то кулинария или другое направление, необходимо помнить о необходимости уважения авторских прав и лицензионных соглашений, чтобы избежать неприятных судебных разбирательств и финансовых потерь», — говорится в сообщении пресс-службы.