На улице Чернышевского в Коврове уложено новое дорожное покрытие протяженностью 577 метров. Это дорога является одной из самых важных артерий города. Об этом сообщили в Минтрансе Владимирской области. Дорожники уже уложили новое покрытие, заменили бортовой камень, нанесли разметку, восстановили искусственные неровности. Также в нормативное состояние привели тротуары, обустроили удобные парковочные места. Улица Чернышевского – одна