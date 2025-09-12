Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Александрова, который похитил с чужой банковской карты более 74 тысяч рублей. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.В феврале 2025 года обвиняемый нашел на снегу в Карабаново чужую банковскую карту. Вместо того чтобы вернуть её, он решил оплатить ею покупки. За четыре часа мужчина обошёл несколько магазинов, совершив 11 покупок — от продуктов и алкоголя до нескольких мобильных телефонов и наушников. Общая сумма украденных средств составила более 74 тысяч рублей.Ранее судимый за мошенничество злоумышленник будет отвечать за кражу с банковского счёта. Помимо тюремного срока, ему предстоит возместить потерпевшему весь ущерб.