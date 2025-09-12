Во Владимирской области стартовали выборы в органы местного самоуправления. Всего в регионе пройдет 17 избирательных кампаний по замещению 284 мандатов. Выбирают депутатов в Горсовет

Во Владимирской области стартовали выборы в органы местного самоуправления. Всего в регионе пройдет 17 избирательных кампаний по замещению 284 мандатов. Выбирают депутатов в Горсовет Владимира, а также в Александровский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский, Селивановский, Судогодский и Юрьев-Польский муниципальные округа. Голосование проводится в течение трех дней, начиная с 12-го числа. При этом в Киржачском муниципальном