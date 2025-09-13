С 15 по 21 сентября на мосту через Клязьму, расположенном на обходе Владимира по трассе М-7 «Волга», введут ограничения движения.

С 15 по 21 сентября на мосту через Клязьму, расположенном на обходе Владимира по трассе М-7 «Волга», введут ограничения движения. Об этом сообщила ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».В указанный период на объекте пройдут профилактические мероприятия. В частности, специалисты обследуют состояние дорожного покрытия, деформационных швов и других элементов моста. Если потребуется, будет выполнен ремонт.«Возможны ограничения и организация реверсивного режима. Интервал будет регулироваться светофором согласно дорожной обстановке. Максимальная скорость — 40 км/ч», — говорится в опубликованном сообщении.