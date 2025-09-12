Губернатор области Александр Авдеев провел девятую «Прямую линию» с жителями региона с момента своего назначения еще в врио главы региона в 21-м году. На этот раз владимирцы прислали 764

Губернатор области Александр Авдеев провел девятую «Прямую линию» с жителями региона с момента своего назначения еще в врио главы региона в 21-м году. На этот раз владимирцы прислали 764 вопроса. Как сообщила губернатору руководитель Центра управления регионом Светлана Бойко, тема частичного отсутствия мобильного интернета наиболее волновала жителей области. Александру Авдееву показали видеобращение жительницы микрорайона совхоза