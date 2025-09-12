С полей уже убрали 53,7 тысячи гектаров, намолотив почти 200 тысяч тонн зерна.

Уборочная кампания во Владимирской области набирает обороты. По данным Министерства сельского хозяйства на 8 сентября, урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году значительно выше, чем в прошлом.С полей уже убрали 53,7 тысячи гектаров, намолотив почти 200 тысяч тонн зерна. Это на 11,5 центнера с гектара больше, чем в прошлом году. Наилучшие результаты по урожайности зерна показали аграрии Суздальского, Собинского, Юрьев-Польского, Муромского и Меленковского районов.Кроме того, в регионе активно идет уборка картофеля (уже собрано 14,3 тысячи тонн) и овощей. В разгаре сезон сбора моркови, свеклы и кабачков. Урожай озимого рапса в Муромском, Суздальском, Юрьев-Польском и Вязниковском районах составил 4 тысячи тонн.