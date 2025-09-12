В двух детских садах Коврова были обнаружены нарушения санитарных норм.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области продолжает проверки образовательных учреждений, чтобы обеспечить детям безопасные условия обучения. В двух детских садах Коврова были обнаружены нарушения санитарных норм.В рамках профилактических визитов специалисты Роспотребнадзора выявили, что детские сады не соблюдают требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Учреждениям выданы предписания об устранении нарушений.