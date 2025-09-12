Сохранение памяти и исторической справедливости. На суздальской земле побывали Генеральные прокуроры России и Республики Беларусь. Город-музей стал центром притяжения ведомств двух

Сохранение памяти и исторической справедливости. На суздальской земле побывали Генеральные прокуроры России и Республики Беларусь. Город-музей стал центром притяжения ведомств двух государств — как колыбель общей истории, культуры и хранитель противостояния внешним угрозам. В Суздале главы ведомств провели совместное заседание коллегии Генеральных прокуратур стран. Игорь Краснов и Андрей Швед возложили цветы к Вечному огню и