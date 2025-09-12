Он создан для помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В Камешковском районе на базе центра социального обслуживания заработал восьмой в регионе Семейный многофункциональный центр (МФЦ). Он создан для помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.Как сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов, в новый центр могут обратиться многодетные семьи, семьи участников СВО, родители детей-инвалидов и все, кому необходима поддержка. Здесь они смогут решить самые насущные вопросы, связанные с жильём, субсидиями, устройством детей в школу или детский сад.В Камешковском районе проживает около 4 тысяч семей с детьми, из них 432 — многодетные. По словам Куимова, центр будет очень востребован.Открытие таких центров является частью реализации нацпроекта «Семья». К концу 2025 года подобные МФЦ появятся во всех муниципальных образованиях Владимирской области.