Региональный министр ЖКХ Елена Семенова покинула пост. Об этом она сообщила сегодня, 15 апреля, в соцсетях, выразив благодарность коллегам за совместную работу. Со страницы Елены Семеновой ВК

Региональный министр ЖКХ Елена Семенова покинула пост. Об этом она сообщила сегодня, 15 апреля, в соцсетях, выразив благодарность коллегам за совместную работу. Со страницы Елены Семеновой ВК Дорогие жители Владимирской области, уважаемые коллеги, друзья!Пришел момент, когда я прощаюсь с должностью Министра жилищно-коммунального хозяйства нашего региона. Двадцать лет, которые я отдала этой отрасли, были наполнены не