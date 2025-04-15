В городе начинает работать новая выставка.

В Суздале Владимирской области открывается выставка Леонида Тишкова «Кругом свет». Она будет работать два месяца. Событие, организованное творческим сообществом МИРА, стартует 3 мая и пройдет при поддержке Владимиро-Суздальского музея-заповедника.На выставке будут представлены уникальные инсталляции, включая световые объекты, видео и работы, созданные специально для этого проекта. Куратором выставки выступила Марина Лошак, президент Фонда поддержки современного коллекционирования «Новые коллекционеры».Основная тема выставки — свет, который объединяет людей и вдохновляет. Уникальные светящиеся объекты добавят волшебства в атмосферу Суздаля, превращая вечерний город в настоящую сказку. Например, будет установлена инсталляция «Лестница на Луну».