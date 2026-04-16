В связи с повышенным спросом на ж/д билеты в весенний и летний периоды, Горьковская железная дорога с 17 апреля увеличит составность скоростного поезда «Буревестник» до 13 вагонов. Двухэтажный поезд сообщением Нижний Новгород – Москва курсирует ежедневно, совершая остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире, в зависимости от расписания. В составе поезда -двухэтажные вагоны с местами для