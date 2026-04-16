Власти проверили укрытия в доме на Горького, в подвалах выявлено подтопление.

16 апреля отдел ГО и ЧС Октябрьского района провел плановую проверку помещений, предназначенных для укрытия жителей.Особое внимание уделили дому 27 на улице Горького, где есть подвальные помещения и подземный паркинг.Паркинг признан в хорошем состоянии: просторный и пригодный для размещения жильцов соседних домов.В ряде подвальных помещений выявлено подтопление.Содержание укрытий — прямая ответственность управляющих организаций, подчеркивают в администрации.Председателю ТСЖ поручено оперативно устранить подтопление и привести подвал в нормативное состояние.ТСЖ уже начало откачку через дренажную систему. Вода убывает, в ближайшее время помещения просохнут.