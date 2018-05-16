По автомобильной части Крымского моста со стороны Керчи и Тамани началось движение транспорта. Названо количество машин, проехавших по нему в первый час работы.

По автомобильной части Крымского моста со стороны Керчии Тамани началось движение транспорта. Названо количество машин,проехавших по нему в первый час работы.С 16 мая по Крымскому мосту могут ездить легковыеавтомобили и автобусы. Грузовики начнут движение по немус осени.По мосту уже проехали не менее тысячи мотоциклистов. Со стороныКрыма во главе колонны – лидер "Ночных волков" Александр Залдостановпо прозвищу Хирург, сообщаетКо времени запуска движения у автодороги скопилось несколькосотен машин. В первый час работы, с 05:30 до 06:30 новую переправу опробовали более1,1 тысячи транспортных средств. В настоящее время движение идет в штатномрежиме, передаетСреди первых участников движения, наряду с ветеранами истроителями оказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Разрешеннаяскорость движения по мосту составляет до 90 километров в час. Останавливатьсяна нем нельзя.Водители, первыми проехавшие по автодороге,поделились своими положительными эмоциями и впечатлениями. "Душарадуется за страну! Красиво все, хорошо. Достойно. Есть на что посмотреть.Прекрасно!", "Дорога замечательная! Очень хорошее асфальтовое покрытие, машиначувствует себя идеально. Созданы все условия для того, чтобы путешествоватьсемьями", – цитирует счастливых автомобилистов Life Shot.Накануне проверил напрочность асфальт Крымского моста и президент России Владимир Путин. Главагосударства сел за руль КамАЗа и за 15минут приехал из Краснодарского края в Керчь.В то время, как россияне радуются открытию транспортногокоридора, на Украине, судя по сообщениям местных СМИ, практически "вытираютслезы". "Утром 16 мая в аннексированном Россией Крымуоккупанты запустили автомобильное движения по Крымскому мосту через Керченскийпролив", – гласит желчный тест портала Obozrevatel.com.Отметим, произошедшеестало шоком для многих украинцев и, в частности, президента Незалежной ПетраПорошенко. Ведь ранее украинские чиновники утверждали, что мост построитьневозможно. Теперь же Киеву предстоит распрощаться со своими иллюзиями на темувозвращения Крыма. К слову, Евросоюз осудилвозведение объекта без согласия Киева, обвинив Россию в нарушениисуверенитета Украины.