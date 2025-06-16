Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области вступилась за ребенка-инвалида с тяжелым хроническим заболеванием, чьи жилищные права были нарушены.Мать мальчика, проживающая в селе Мошок Судогодского района, добивается переселения в отдельное жилье, так как совместное проживание с другими людьми в одной квартире невозможно по медицинским показаниям. Семья признана малоимущей и нуждающейся в жилье, однако местные власти не предоставили им положенное по закону отдельное жилое помещение.Прокурор обратился в суд, чтобы защитить права ребенка и добиться от администрации Мошокского сельского поселения исполнения своих обязательств.