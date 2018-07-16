Туристический сервис онлайн-бронирования Booking.com приостановил работу на территории Крыма. Агрегатор присоединился к санкциям против России.

Туристический сервис онлайн-бронирования Booking.com приостановил работу на территории Крыма. Агрегатор присоединился к санкциям против России.Сообщается, что в данный момент бронирование любых крымских объектов для туристов недоступно. "К сожалению, сейчас на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", – заявил представитель Booking.com.Стоит отметить, что если поставить галочку в графе "Я путешествую по работе", то сервис выдает множество вариантов размещения в Крыму. При этом остальные регионы страны для бронирования отдыха доступны, передает "Крыминформ".Позже стало известно, что сервис прекращает работу из-за антироссийских санкций. Дело в том, что владеющая агрегатором компания базируется в Нидерландах, поэтому она должна соблюдать ограничительные меры в отношении Крыма. "Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму", – рассказали сотрудники сервиса.По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняка, Booking.com уже несколько раз ограничивал свою работу в Крыму. "Потом опять потихоньку начинали работать, потом закрывались или ограничивали работу", – напомнил он.Кроме того, Черняк отметил, что каких-либо катастрофических последствий от ограничения работы компании в Крыму не последует. "Пик сезона уже, грубо говоря, перешел за свою половину. Все, кто хотел забронировать, уже забронировали, купили уже давно билеты", – резюмировал глава комитета.