Строительство нового съезда с Октябрьского проспекта во Владимире подходит к завершению. Уже сегодня будет возобновлено движение по участку, что позволит горожанам вернуться к привычному маршруту. Об этом сообщили в облправительстве. Сейчас на 350-метровом участке дороги ведутся работы по подготовке щебеночного основания для будущего асфальтового покрытия. Одновременно с этим устанавливают бордюрный камень вдоль тротуара и велодорожки.