На всемирном съезде хирургов. Сидят на банкете русский, американский и немецкий хирурги и хвастают.
Немец:
- Вот у нас одному лыжнику ноги напрочь отрезало трамваем, после сложнейшей операции мы их ему восстановили, сшили все сосудики и связки, через пол-года он на Олимпиаде 3 золотых медали завоевал!!!
Русский:
- А у нас одному пианисту руки прессом раздавило, так мы 12 часов собирали осколки косточек, и восстановили кисти так, что он через год стал лауреатом конкурса имени Чайковского!!!
Американец:
- А вот у нас в Техасе один ковбой на лошади попал под поезд, ужас!!! Все в кучу, осталась только задница, да и та по-моему от лошади. Мы все это в кучу собрали, и теперь этот ковбой - наш президент!
