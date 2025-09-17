За прошедшую неделю в полиции зарегистрировали 48 преступлений с использованием IT-технологий. Граждане лишились более 24 миллионов рублей. Неутешительную статистику подводят в пресс-службе

За прошедшую неделю в полиции зарегистрировали 48 преступлений с использованием IT-технологий. Граждане лишились более 24 миллионов рублей. Неутешительную статистику подводят в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Во Владимире «на безопасный счёт» мошенников 1 миллион 400 тысяч перевела жительница 1954 года рождения. Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками Госуслуг и силовых структур и потребовали внушительную сумму,