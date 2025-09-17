Женщина была в походе.

На высоте 2000 метров в Сочи спасатели эвакуировали 41-летнюю туристку из Владимирской области. Женщине стало плохо во время похода по Бзерпинскому карнизу: начались сильные боли в животе и тошнота. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.Незарегистрированная группа из трёх человек планировала дойти до ледника Холодного. Поздним вечером одной из участниц понадобилась помощь. Утром к пострадавшей вылетели спасатели МЧС и АСС «Кубань-СПАС». Из-за тяжёлого состояния потребовалась срочная эвакуация вертолётом Ка-32 МЧС России.Туристку на носилках доставили в вертолёт, где ей оказали доврачебную помощь. Женщину передали врачам скорой помощи на базе спасательного отряда в Сочи.