У Центрального рынка начнет работать автоматическая платная парковка. За час автомобилистам придется отдать 50 рублей, рассказали в мэрии. Первые 15 минут – бесплатно. Сама парковка будет

У Центрального рынка начнет работать автоматическая платная парковка. За час автомобилистам придется отдать 50 рублей, рассказали в мэрии. Первые 15 минут – бесплатно. Сама парковка будет изменена – там увеличат количество мест, в том числе и для инвалидов. Оплату начнут взимать с 20 января. Также с этого числа возле рынка изменится схема движения. Въезжать можно