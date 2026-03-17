В Гусь‑Хрустальном 17‑летний студент колледжа в нетрезвом виде разрисовал подъезд многоквартирного дома символикой запрещенной криминальной субкультуры. Об инциденте в конце февраля сообщил местный житель, а полицейские быстро установили личность вандала.
Юноша не стал отрицать причастность и объяснил свой поступок алкогольным опьянением. В итоге на него составили два протокола — за пропаганду экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) и за появление в общественном месте пьяным (ст. 20.21 КоАП РФ). Молодого человека также поставили на учет по делам несовершеннолетних.
А на родителей завели дело по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию сына.
