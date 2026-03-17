В Гусь‑Хрустальном 17‑летний студент колледжа в нетрезвом виде разрисовал подъезд многоквартирного дома символикой запрещенной криминальной субкультуры. Об инциденте в конце февраля сообщил местный житель, а полицейские быстро установили личность вандала.Юноша не стал отрицать причастность и объяснил свой поступок алкогольным опьянением. В итоге на него составили два протокола — за пропаганду экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) и за появление в общественном месте пьяным (ст. 20.21 КоАП РФ). Молодого человека также поставили на учет по делам несовершеннолетних.А на родителей завели дело по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию сына.