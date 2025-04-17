ДТП с участием фуры и «Жигулей» произошло утром 17 апреля случилось на М-7 у деревни Новокарповка Судогодского района, что южный объезд Владимира. О случившемся сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС

ДТП с участием фуры и «Жигулей» произошло утром 17 апреля случилось на М-7 у деревни Новокарповка Судогодского района, что южный объезд Владимира. О случившемся сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС области. На место аварии выезжали спасатели. Из поста в соцсетях службы ГО, ПБ и ЧС области ВАЗ-2105 столкнулся с большегрузом Volvo, стоявшим на обочине.