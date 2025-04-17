Последний номер издания вышел 16 апреля.

Во Владимирской области прекращает свое существование районная газета «Кольчугинские новости». Последний номер издания вышел 16 апреля, завершив более 13-летнюю историю, начавшуюся 12 октября 2011 года.Учредителем газеты была компания «А-Медиа», ранее принадлежавшая экс-депутату Заксобрания Сергею Авакяну, а затем перерегистрированная на Марию Тумановскую, которая также занимала должность главного редактора.В обращении к читателям редакция объяснила закрытие финансовыми проблемами, отметив, что несмотря на поддержку читателей, этого не хватило для продолжения выпуска. Редакция выразила благодарность всем, кто был с ними на протяжении их работы, и поделилась надеждами на будущее района и его жителей. «Мы сожалеем о том, что должны расстаться», — отметили журналисты.