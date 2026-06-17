Приговор в законную силу не вступил.

Муромский городской суд вынес вердикт 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в крупном мошенничестве против родителей военнослужащего.Мужчина с юридическим образованием купил военную форму и фальшивое удостоверение силовика. Представившись офицером юстиции, он внушил знакомым, что их сын нарушил закон при оформлении на службу. Злоумышленник пообещал за вознаграждение уладить вопрос с мнимыми проверками.Позже преступник потребовал дополнительные средства якобы на оплату снаряжения бойца. Суммарно потерпевшие отдали 349 тысяч рублей. Суд приговорил виновного к 5 годам заключения в колонии общего режима. Смартфон и компьютер осужденного изъяли в пользу государства.