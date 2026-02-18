Компанию обвиняют в плохом содержании участка федеральной трассы М‑7 «Волга».

Прокурор Гороховецкого района возбудил дело об административном правонарушении против ООО «Союз Автодор». Компанию обвиняют в плохом содержании участка федеральной трассы М‑7 «Волга».Прокуратура Гороховецкого района вместе с сотрудниками ОГИБДД отдела МВД России по району безопасности дорожного движения. На отдельных участках М‑7 нашли серьезные нарушения. На проезжей части лежал снег, присутствовала зимняя скользкость, работы по расчистке полотна проводили несвоевременно.Эти недостатки напрямую повлияли на дорожную аварийность, из‑за скользкого покрытия произошло более 10 ДТП.Ответственность за состояние трассы лежит на ООО «Союз Автодор». Компания заключила контракт с ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» и обязалась обеспечивать безопасное и бесперебойное движение по М‑7.После повторной проверки заместитель прокурора района возбудил в отношении юрлица дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Сейчас проблемный участок трассы уже привели в надлежащее состояние.