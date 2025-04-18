Следователи уже выехали в детский дом для осмотра и фиксации фактов.

Следственный комитет России начал проверку по информации о возможных нарушениях прав детей в Муромском доме ребенка. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил выполнение поручения на личный контроль.Ранее член Общественного совета при СК и журналист Эдуард Петров сообщил о серьезных проблемах в учреждении, включая отсутствие капитального ремонта с 1937 года и планы по объединению дома ребенка с городским интернатом, что может негативно сказаться на судьбе детей и сотрудников.Следователи уже выехали в детский дом для осмотра и фиксации фактов, озвученных Петровым. СК заявляет о необходимости оперативных мер для восстановления прав детей.