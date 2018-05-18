Окружающий нас мир меняется с удивительной быстротой. То, что еще вчера казалось вечным и незыблемым, сегодня рассыпается буквально на глазах. Драматические события происходят в мировой политике и экономике. Соединенные Штаты, отчаянно пытаясь удержать мировую гегемонию, размахивают направо и налево санкционной дубинкой, пытаясь навязать свою волю другим. С 2014 года санкционные удары наносятся по России, теперь же Вашингтон пошел в атаку на своего главного союзника – Европу. Как и Москве, Брюсселю предстоит выработать четкий, взвешенный, а главное эффективный подход для защиты своей экономики.

Окружающий нас мир меняется с удивительной быстротой. То,что еще вчера казалось вечным и незыблемым, сегодня рассыпается буквально наглазах. Драматические события происходят в мировой политике и экономике.Соединенные Штаты, отчаянно пытаясь удержать мировую гегемонию, размахиваютнаправо и налево санкционной дубинкой, пытаясь навязать свою волю другим. С2014 года санкционные удары наносятся по России, теперь же Вашингтон пошел ватаку на своего главного союзника – Европу. Как и Москве, Брюсселю предстоитвыработать четкий, взвешенный, а главное эффективный подход для защиты своейэкономики.Наказание за ИранХаос в стане наших западных партнеров начался вначале мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона изядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома заявил о начале восстановлениясанкций против Тегерана. Под ограничения попадает ряд критически важных дляэкономики исламской республики отраслей: энергетика, нефтехимия, финансы.Европейцы подобный демарш своего заокеанского союзника не поддержали.Но самым неприятным сюрпризом для ЕС стало намерениеСоединенных Штатов восстановить так называемые вторичные санкции, то есть ограничения вотношении лиц, которые ведут свои дела с Ираном. Теперь попасть под санкциимогут любые европейские компании, которые Вашингтон заподозрит в"подозрительных сделках" с Тегераном. А это значит, что оплачиватьбанкет агрессивной политики Белого дома будет европейцы из собственныхкарманов. Интересная получается ситуация: принять антииранские санкции – значитдобровольно лишить себя выгодных контрактов с Ираном, не принять – навлечь гневмирового гегемона.В Брюсселе попали в тяжелейшую ситуацию. С одной стороны,Штаты – союзник, но при этом во всем потакать Вашингтону и разрушатьсобственную экономику было бы слишком даже для нынешних ориентированных натрансатлантическое сотрудничество европейских элит.Европейский ответСвое решение ЕС озвучил впятницу, 18 мая. Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможныхамериканских санкций. Так называемый блокирующий закон запрещает местнымкомпаниям соблюдать экстерриториальные последствия санкций США.Принцип экстерриториальности, нередко встречающийся вмеждународном праве, предполагает распространение нормативных актов того илииного государства за пределы его территории. Американцы весьма поднаторели виспользовании этого принципа исключительно в своих собственных целях. Кпримеру, если Вашингтон вводит санкции против того или иного государства, тоследовать в русле этого решения должны и другие страны.Примечательно, чтовозник институт экстерриториальности еще в колониальное время, когдапредставители метрополий были неподсудны на территории колоний. Таким образом,американцы, требуя исполнения своих санкций другими государствами, фактическиведут себя с ними как сюзерен с вассалом, призывая к беспрекословному подчинению.Но Европа, бывшая более полувека в положении"вассала", вдруг проявила волю и отказалась подчиняться давлениюиз-за океана. Принятый в Брюсселе закон, помимо запрещения принципаэкстерриториальности в соблюдении санкций США, позволяет взыскивать убытки,которые вытекают из этих санкций, а также фактически отменяет на территории ЕСрешения любых судов, принятых на основании этих ограничений. Помимо прочего,Еврокомиссия устранит препятствия для финансовых операций с Ираном иразработает банковские механизмы, благодаря которым Тегеран сможет получатьсвязанные с нефтью доходы.В Германии между тем заговорили о компенсации пострадавшемуот американских санкций бизнесу. "В связи с соглашением по Ирану ситуациятакова, что мы можем посмотреть, дадим ли мы мелким и средним предприятиямопределенные льготы, в настоящее время это изучается", – заявила канцлерФРГ Ангела Меркель.Российский опытВ отличие от Европы, которая только начинает борьбу заэкономический суверенитет, наша страна противостоит навязываемому извнесанкционному давлению с 2014 года. Вместе с тем вызовы, с которыми столкнулисьБрюссель и Москва, во многом идентичны. Первые санкции против России быливведены за историческое воссоединение с Крымом. Последний пакет санкционных мерв Вашингтоне озвучили сравнительно недавно – в начале апреля этого года. Подограничениями, как в случае с европейцами, оказались представителибизнес-сообщества.На санкции оперативно отреагировали в Госдуме. Спикер нижнейпалаты Вячеслав Володин заявил, что попавшие под ограничения предпринимателибудут поддержаны государством. "Вместе мы найдем решение, которое позволитлидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашейстраны", – сказал думский спикер. Он подчеркнул, что введение противбизнесменов санкций – признак их успешной деятельности, признание ихэффективности.И вот теперь меры по защите собственного бизнеса, как только это сталонеобходимым, оказались востребованы в ЕС. По сути Меркель, говоря обопределенной помощи национальным предпринимателям и защите их от санкционныхвызовов, повторила озвученные Володиным тезисы.Заслон на пути санкцийДля защиты национальной экономики нижняя палата российскогопарламента инициировала законопроект об ответственности за исполнение санкцийСША на территории России. Нормативно-правовой акт вводит, в том числе,уголовную ответственность для лиц, которые нарушают законы своей страны длявыполнения воли другого государства.К примеру, некая отечественная компанияотказывается покупать продукцию у другой, находящейся под санкциями. Такимобразом, под угрозу ставится жизнеспособность второго предприятия, а значит,благополучие его работников. При этом законопроект вводит не толькоответственность за исполнение, но и за подготовку экономических ограничений.Недавно документ прошел первое чтение в Госдуме.Законопроект, по сути, отменяет санкции США в России ипринцип экстерриториальности. При этом в ЕС отменой подобной практикиозаботились еще в 1996 году. Тогда был принят так называемый Blocking Statuteпротив действий США в момент, когда они очередной раз попытались расправиться скубинским лидером Фиделем Кастро. Тогда Вашингтон ударил по европейскимкомпаниям, торгующим с Островом свободы. В соответствии с документом, Брюссель игнорирует распоряжения Вашингтона относительноевропейских компаний и противодействует распространению действийвведенных США экономических ограничений на территории Старого Света. Все пострадавшие от американских санкцийкомпании могли претендовать на компенсации, взыскиваемые с любого лица,применившего санкции по решению европейского суда.Неслучайно эксперты называют отказ от санкционной экстерриториальностиборьбой за экономический суверенитет страны. По словам главы фонда ИСЭПИДмитрия Бадовского, соблюдение санкций США на территории других стран означаетпризнание главенства американской юрисдикции. "Принятие Россией на своейтерритории мер ответственности за соблюдение санкций США является адекватноймерой борьбы с экстерриториальностью американских законов, мерой защитыроссийской юрисдикции", – цитирует эксперта "Известия".В своюочередь, политолог Антон Хащенко в комментарии для Dni.Ru отметил, что отказ отподобной практики является благом не только для проведения субъектной внешнейполитики, но и для обеспечения финансово-экономической независимости страны.Кроме того, Госдума продолжает рассмотрение законопроекта оконтрсанкциях, привлекая к обсуждению экспертное и бизнес-сообщества. Накануненормативно-правовой акт прошел второе чтение. Правительство по решениюпрезидента получает право вводить меры противодействия, которые при этом недолжны касаться жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся вРоссии и других странах. Ко второму чтению список возможных ответных мерсократился с 16 до шести. В числе оставшихся – прекращение или приостановлениемеждународного сотрудничества с недружественными странами и их организациями.Истинная цель американских санкцийНесмотря не непростые взаимоотношения между Россией иЕвропой на нынешнем историческом этапе, Москва, Брюссель, Париж и Берлинпо-прежнему имеют много общего. Как оказалось, солидарны обе стороны и ввопросе реальных целей вводимых США экономических ограничений."Экономические экстерриториальные санкции недопустимы, США не имеют правабыть экономическим жандармом планеты", – заявил министр экономики и финансовФранции Брюно Ле Мэр.Глава ведомства выразился предельно откровенно, подчеркнув, чтоистинная цель санкционной атаки США на Старый Свет – "уничтожениеценностей и доходов европейцев, а также рабочих мест на предприятиях, которыеторгуют с теми государствами, против которых направлены санкции США.О том же применительно к нашей старане неоднократно говорил спикер нижней палаты ВячеславВолодин. Председатель Госдумы совершенно верно подметил, что Вашингтонпреследует цели ослабить отечественную экономику, вернуть ее в состояние хаосаи разрухи 90-х. "Введение новых санкций – очередная попытка заокеанскихколлег повлиять на российскую внутреннюю политику", –сказал он.