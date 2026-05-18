Из зоны СВО вернулся очередной гуманитарный конвой от Владимирской области. Миссию возглавил глава Петушинского округа Алексей Копытов, который лично передал на фронт свой УАЗ.
В состав груза вошли квадроцикл, мотоцикл, средства индивидуальной мобильности, дизельный генератор и пиломатериалы для сооружения блиндажей. Местные жители собрали гостинцы, предметы быта и средства гигиены, а школьники подготовили письма поддержки.
Все отправленные вещи доставлены напрямую в пункты дислокации штурмовых и медицинских подразделений. Представители делегации провели встречи с командирами и бойцами и обсудили механизмы адресной поддержки военнослужащих и их семей.