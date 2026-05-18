Из зоны СВО вернулся очередной гуманитарный конвой от Владимирской области. Миссию возглавил глава Петушинского округа Алексей Копытов, который лично передал на фронт свой УАЗ.В состав груза вошли квадроцикл, мотоцикл, средства индивидуальной мобильности, дизельный генератор и пиломатериалы для сооружения блиндажей. Местные жители собрали гостинцы, предметы быта и средства гигиены, а школьники подготовили письма поддержки.Все отправленные вещи доставлены напрямую в пункты дислокации штурмовых и медицинских подразделений. Представители делегации провели встречи с командирами и бойцами и обсудили механизмы адресной поддержки военнослужащих и их семей.