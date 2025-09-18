Трагедия произошла 17 сентября на трассе, соединяющей Владимир и Радужный.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского управления доложить о ходе расследования аварии в Судогодском районе, где погибли два человека.Напомним, что трагедия произошла 17 сентября на трассе, соединяющей Владимир и Радужный. Автомобиль «Hyundai Elantra» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом №115.В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли. Пострадали также не менее пяти человек из автобуса, некоторые из них были госпитализированы.По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».