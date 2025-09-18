Жил-был у одной хозяйки кот. Хозяйка в нем души не чаяла, а кот вел себя, надо сказать, премерзко. Только март на дворе-кота нет. Март нет, апрель нет, в конце мая является весь ободранный, лишаястый, худой, но довольный страшно. Лэто отъедается. Сентябрь-кота нет. Октябрь, ноябрь-нет. С первым снегом кот опять является домой, снова худой, ободранный и как всегда очень доволжный. Зиму жиреет, весной-та же история. В конце концов хозяйке это надоело, понесла она его к ветеренару, тот что-то где-то подрезал, зашил, сказал, и сказал что теперь у нее не кот а "просто киса". Пришел март и кот исчез. Апрель, март-нету, лето кота нету, осень-нету, с первым снегом кот возвращается толстый, пушистый, и опять-таки очень довольный. Хозяйка не выдержала:
- Слушай, В
еще анекдот!