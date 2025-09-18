Инцидент произошел в январе этого года.

В Гороховецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, которых обвиняют в незаконном хранении и перевозке оружия. Инцидент произошел в январе этого года.Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, в котором обнаружили огнестрельное оружие и патроны.Как выяснили в УФСБ, один из мужчин, 1979 года рождения, нашел в своем гараже карабин с внесенными изменениями и патроны. Хотя он знал, кому принадлежит оружие, он не вернул его. Вместо этого он договорился со своим знакомым, 1963 года рождения, перевезти все в лес.Разрешения на хранение и ношение оружия у них не было. Уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» передано в суд.