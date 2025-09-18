Ограничения связаны с работами по соединению трубопроводов.

Энергетики владимирского филиала ПАО «Т Плюс» завершают подготовку к отопительному сезону. В связи с этим запланированы работы по соединению трубопроводов. Из-за этого в городе будет действовать ряд дорожных ограничений:⦁ 20-21 сентября: в районе домов 21 и 21а по улице Нижняя Дуброва.⦁ 20-21 сентября (с 7:00 до 17:00): техническое перевооружение на улице Северной, что потребует перекрытия движения по улице Сперанского.⦁ 19-20 сентября (с 21:00 до 21:00): работы от дома 63 по ул. Северной до мойки (ул. Северная 63-г), с перекрытием движения в районе дома 63-к по ул. Северной.Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать неудобств.