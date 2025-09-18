В полицию поступило 48 заявлений о преступлениях.

За прошедшую неделю жители Владимирской области перевели мошенникам более 24 миллионов рублей. В полицию поступило 48 заявлений о преступлениях, совершенных с использованием IT-технологий.Жительница Владимира 1954 года рождения лишилась 1,4 млн рублей. Ей позвонили якобы сотрудники Госуслуг и силовых структур. Женщину убедили, что на неё заведено уголовное дело, и чтобы избежать ответственности, нужно перевести все сбережения на «безопасный» счёт.Жительница Вязниковского района, поверив в обещания быстрого заработка, за три недели перевела мошенникам более 4 млн рублей. Она отдала не только личные сбережения, но и кредитные средства, которые оформила по указанию аферистов.Жительница Коврова лишилась 1,3 млн рублей. Её убедили, что нужно «декларировать» деньги, чтобы они были в безопасности. Женщина обналичила средства и передала их курьеру.По всем фактам мошенничества проводятся проверки и возбуждены уголовные дела. Полиция призывает жителей быть бдительными и не доверять незнакомцам, которые просят перевести деньги по телефону.