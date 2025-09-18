Для вакцинации взрослого населения во Владимирскую область поступили трёхвалентные «Совигрипп» и «Флю-М». Детское население прививают трёхвалентной вакциной «Совигрипп» и

Для вакцинации взрослого населения во Владимирскую область поступили трёхвалентные «Совигрипп» и «Флю-М». Детское население прививают трёхвалентной вакциной «Совигрипп» и четырёхвалентной «Ультрикс Квадри». По информации Правительства Владимирской области, Минздрав закупил для нашего региона более 630 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» и ещё около 150 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» – для детей. Всего