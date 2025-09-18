Она оформила на своих знакомых четыре кредита на общую сумму более миллиона рублей.
Во Владимире будут судить 34-летнюю жительницу Вязников, которая мошенническим путем оформила на своих знакомых четыре кредита на общую сумму более миллиона рублей.
Как установило следствие, женщина, испытывая финансовые трудности и увлекаясь онлайн-казино, придумала хитрую схему. Она регистрировалась в банковских приложениях, используя имена своих приятельниц и их номера телефонов. Для подтверждения заявки на кредит требовался код из СМС, который приходил на чужой телефон.
В одном из случаев женщина подгадала момент, когда ее соседка по коммуналке оставила смартфон без присмотра на кухне, и успела подсмотреть код. Таким образом она оформила кредит на 300 тысяч рублей.
Спустя несколько недель она провернула аналогичную схему с другой приятельницей, взяв уже два кредита на общую сумму 700 тысяч рублей. Женщины, ничего не подозревая, узнали о своих долгах, только когда им стали приходить уведомления из банка о просрочке платежей.
Даже находясь под следствием, обвиняемая не остановилась и оформила на одну из знакомых еще один кредит на 150 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владимира.