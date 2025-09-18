Она оформила на своих знакомых четыре кредита на общую сумму более миллиона рублей.

Во Владимире будут судить 34-летнюю жительницу Вязников, которая мошенническим путем оформила на своих знакомых четыре кредита на общую сумму более миллиона рублей.Как установило следствие, женщина, испытывая финансовые трудности и увлекаясь онлайн-казино, придумала хитрую схему. Она регистрировалась в банковских приложениях, используя имена своих приятельниц и их номера телефонов. Для подтверждения заявки на кредит требовался код из СМС, который приходил на чужой телефон.В одном из случаев женщина подгадала момент, когда ее соседка по коммуналке оставила смартфон без присмотра на кухне, и успела подсмотреть код. Таким образом она оформила кредит на 300 тысяч рублей.Спустя несколько недель она провернула аналогичную схему с другой приятельницей, взяв уже два кредита на общую сумму 700 тысяч рублей. Женщины, ничего не подозревая, узнали о своих долгах, только когда им стали приходить уведомления из банка о просрочке платежей.Даже находясь под следствием, обвиняемая не остановилась и оформила на одну из знакомых еще один кредит на 150 тысяч рублей. Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владимира.