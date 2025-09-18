Новая елка будет радовать горожан с декабря по конец февраля.

Во Владимире на Соборной площади появится новая 18-метровая новогодняя елка за 10 миллионов рублей. Дерево будет искусственное. Поставщика определят 1 октября.Елку украсят светящимися часами, застывшими без пяти двенадцать, и множеством игрушек: золотыми и серебряными шарами, а также световыми фигурами – шишкой, фонарем, пером Жар-птицы, золотым ключиком, белкой и золотой рыбкой. Вокруг разместятся 16 световых столбиков, от которых к верхушке протянутся гирлянды.Новая елка будет радовать горожан с декабря по конец февраля. Старое же дерево не выбросят, а установят в другом районе города.