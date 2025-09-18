Здание признано непригодным для проживания ещё в 2021 году.

В городе Петушки Владимирской области разгорается скандал вокруг аварийного жилья. Жильцы дома на улице Железнодорожной, степень износа которого достигает 90%, вынуждены оставаться в нём, несмотря на угрозу обрушения. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Здание, построенное в 1985 году, признано непригодным для проживания ещё в 2021 году, но его расселение запланировано лишь к 2031 году.Поврежденный фундамент и разрушающиеся конструкции дома не оставляют сомнений в его опасности. Многочисленные жалобы жильцов в компетентные органы не принесли результатов, пока дело не дошло до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил провести проверку и доложить о её ходе и результатах.