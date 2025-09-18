Движение транспорта по улице Сперанского во Владимире будет перекрыто 20 и 21 сентября. Ограничения связаны с завершающим этапом ремонта тепловых сетей перед отопительным сезоном. Как

Движение транспорта по улице Сперанского во Владимире будет перекрыто 20 и 21 сентября. Ограничения связаны с завершающим этапом ремонта тепловых сетей перед отопительным сезоном. Как сообщили во владимирском филиале ПАО «Т Плюс», специалисты будут проводить работы по соединению трубопроводов в районе домов №21 и №21А на улице Нижняя Дуброва. Движение будет ограничено с 7:00 20