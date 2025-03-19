Одним из ключевых объектов текущего года станут два участка автодороги Александров – Балакирево.

В 2025 году во Владимирской области продоолжится масштабный ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы начнутся весной и будут направлены на улучшение дорожного покрытия, что способствует экономическому развитию региона, привлечению туристов и улучшению доступности социальных услуг в сельской местности. Подробности рассказали в пресс-службе правительства.Одним из ключевых объектов текущего года станут два участка автодороги Александров – Балакирево в Александровском районе, общей протяжённостью 11,3 км. Эта трасса имеет важное значение для местного населения, соединяя районный центр с поселком Балакирево, где расположены социально значимые объекты, такие как школы, детские сады, психоневрологический интернат, поликлиника и лыжная база.Ремонтные работы будут включать полное обновление дорожного полотна, укрепление обочин и ямочный ремонт. Проект коснется также поселка Светлый, села Старая Слобода, деревень Темкино и Мошнино, что существенно повысит транспортную доступность социальных объектов и улучшит качество жизни местных жителей.Специалисты ГБУ «Владупрадор» уже начали обследование дорог регионального и межмуниципального значения, включая их очистку от мусора и кустарников. Весной, перед началом работ, планируется провести тщательную проверку состояния дорог, мостов, освещения и остановок общественного транспорта.