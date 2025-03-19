С 19 марта участок тротуара на улице Мира закрыт для движения пешеходов. Речь об отрезке от входа в Центральный парк до бизнес-центра на Мира. Перекрытие связано с установкой стелы «Город

С 19 марта участок тротуара на улице Мира закрыт для движения пешеходов. Речь об отрезке от входа в Центральный парк до бизнес-центра на Мира. Перекрытие связано с установкой стелы «Город трудовой доблести». Работы уже идут полным ходом. Подрядчик монтирует пилоны и блоки. Высота будущего мемориала составит 18 метров, рядом со стелой разместят информацию о трудовом