Первые 50 защитников уже вошли в состав регионального мобрезерва.

Губернатор Александр Авдеев объявил о создании подразделения «БАРС‑Владимир» для защиты региона от беспилотников.Набор в мобилизационный резерв проводится на добровольной основе.Служба пройдет только в пределах Владимирской области и будет закреплена в контракте. Отправка в зону специальной военной операции не предусмотрена.Выплаты начинаются от 100 000 рублей, предусмотрены премии за выполнение задач.Службу можно совмещать с основной работой: сборы обычно длятся два месяца, затем резервист возвращается на место работы. По желанию сборы могут быть продлены, за ним сохраняют рабочее место и зарплату.Обучение проводят инструкторы с реальным боевым опытом: огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка, основы РЭБ и связи.Резервистов обеспечат современнои экипировкои, страхованием, медпомощью и бесплатным питанием.